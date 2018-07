Ingresso gratuito, venerdì 27 luglio alle ore 21.30 presso il Chiostro Museale San Francesco a Montefiore. Ultimo appuntamento della rassegna “Teatro in piazza”

MONTEFIORE DELL’ASO – Ultimo appuntamento di questa stagione estiva con “Il Teatro in Piazza”.

Venerdì 27 luglio alle 21.30 presso il Chiostro del Polo Museale San Francesco Cristina Lanotte, Marilena Imbrescia e Lucio Matricardi ci porteranno nel magico mondo de “Le fiabe orientali”, tramite un racconto narrato, illustrato da disegni live su piani luminosi e musicato.

Collaborano alla realizzazione dell’opera:

Cristina Lanotte illustratrice nasce ad Ascoli Piceno, vive a Campofilone insegna disegno nelle scuole e la sua produzione artistica, dopo una prima esperienza nel restauro, pittura ed incisione, comprende principalmente illustrazioni e spettacoli con piani luminosi dal vivo. Continua il suo lavoro da illustratrice e di Reading Art, Fabulart con piani luminosi e lavagna luminosa, in spettacoli, concerti, rivolti ad adulti e letture animate per bambini in diverse iniziative, collaborando con diverse attrici e cantantie numerose associazioni.

Marilena Imbrescia Formatasi al Liceo Artistico Statale di Porto San Giorgio e poi al Centro Sperimentale Design di Ancona sezione Visual Design. Si occupa di GRAFICA, ILLUSTRAZIONE, WEB DESIGN e di FOTOGRAFIA digitale.

Lucio Matricardi, musicista, pianista virtuoso, allievo di alcuni tra i più bravi musicisti italiani e internazionali (Paolo di Sabatino, Daniele Di Bonaventura, Ramberto Ciammarughi, Greg Burk). Collabora fin da giovane età con il Festival Leo Ferrè di S.Benedetto del Tronto. Ha aperto i concerti di George Moustaki, Jane Birkin, Juliètte Greco. Ha condiviso il palco con artisti del calibro di Gino Paoli, il soprano Cecilia Gasdia, il poeta Mauro Macario. Compositore di colonne sonore per il teatro per diverse compagnie marchigiane. Attualmente arrangiatore insieme ai musicisti del suo primo disco “SOGNO PROTETTO” (2016).

Ingresso gratuito , spettacolo organizzato dall’Amministrazione Comunale di Montefiore dell’Aso.

