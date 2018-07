SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In redazione è giunta una segnalazione di un cittadino riguardo una situazione di degrado presente a San Benedetto.

In via Sabotino è registrato un ammasso di rifiuti: “Sono tre giorni che qui è così. Nessuno ha portato via niente ancora, forse hanno detto che la Picenambiente verrà ma ancora non ho visto nulla” viene affermato nella segnalazione.

Nella mattinata del 26 luglio i Vigili Urbani sambenedettesi, intervenuti dopo la richiesta del cittadino, sono giunti sul luogo e stanno compiendo accertamenti.

