GROTTAMMARE – Incidente nella mattinata del 26 luglio.

A Grottammare, tra via Galilei e sulla Statale 16, scontro fra bici e scooter per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul posto il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, per soccorrere ciclista e scooterista rimasti coinvolti dal sinistro.

