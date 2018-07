Un veicolo si è schiantato contro la vetrina del Bar ChiaroScuro per evitare un’automobile che si era immessa da via Formentini, tutti illesi. Chiusa al traffico la strada

DI ALESSANDRO MARIA BOLLETTINI

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un incidente per fortuna senza conseguenze troppo gravi quello che pochi minuti fa ha turbato la quiete del quartiere Sant’Antonio. Una Peugeot di colore grigio scuro si è infatti schiantata contro la vetrina affacciante su Via Toscana del bar-arrosticineria “Chiaro-Scuro”, danneggiandola gravemente. Chiusi dai vigili gli accessi all’incrocio per consentire la rimozione dei veicoli.

Anche i danni riportati dall’auto sono notevoli, ma fortunatamente non ci sono danni fisici per nessun protagonista della vicenda.

La conducente dell’auto, che procedeva in via Toscana verso il centro-città, ha visto immettersi un’auto di colore grigio chiaro che ha occupato rapidamente tutta la carreggiata, proveniente da via Formentini (lato Nazionale SS16), e istintivamente ha girato il volante verso destra, procedendo verso il Bar.

La sorte ha voluto che sedute al tavolino esterno, travolto e distrutto insieme alla vetrina, non ci fossero in quel momento due persone che, a detta dei testimoni, erano state lì fino al minuto prima. L’esito dell’incidente sarebbe stato altrimenti tragico.

Accorse immediatamente decine di persone, dopo circa un quarto d’ora è giunta la Polizia Locale di San Benedetto a verificare la situazione e a sciogliere il traffico che si era creato nella zona, caratterizzata da vie strette ed a senso unico, difficilmente districabile.

Danneggiate risultano anche la Fiat Stilo grigia immessa da Via Formentini ed una Citroen C3 nera parcheggiata di fronte al Bar, che è stata urtata da entrambe le vetture in punti diversi. Sull’asfalto sono invece rimaste ampie chiazze d’olio.

