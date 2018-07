Il ragazzo fu tesserato dai rossoblu nel luglio del 2015 ma nel mezzo del passaggio di proprietà fra Fedeli e Moneti per poi passare al Potenza. Intanto dietro-front su caso Sottovia, il ragazzo è stato lasciato andare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La notizia rimbalza dal quotidiano sportivo più importante d’Italia. La Samb sarebbe interessata a Simone Simeri come pezzo grosso del suo nuovo attacco come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Il giocatore napoletano, 25 anni, è di proprietà del Novara anche se la scorsa stagione ha giocato alla Juve Stabia (11 gol il suo bottino stagionale).

Si tratta di una notizia interessante e dai risvolti curiosi perché Simeri è quasi un ex. O meglio, l’attaccante fu tesserato nel luglio 2015 assieme a Diego Conson (CLICCA QUI) nel mezzo però del passaggio di proprietà della società da Moneti a Fedeli e alla fine, dopo essere stato anche in ritiro in Umbria coi rossoblu, fu lasciato andare al Potenza.

La società però, smentisce trattative. “Simeri è un calciatore molto importante e ho letto anche io l’articolo della Gazzetta” ci confida il Ds Lamazza al telefono “ma per ora non abbiamo avviato trattative”.

Intanto la Samb ha deciso di fare dietro-front nella questione Sottovia. “Abbiamo lasciato andare il ragazzo” ci dice il Ds con la società che quindi ha deciso di non andare più alle strette col giocatore e depositare il contratto.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 377 volte, 377 oggi)