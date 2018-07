Si tratta di un tour davvero intenso e foriero di grandi soddisfazioni per il gruppo che, in questa settimana, avranno il piacere e l’onore di esibirsi in ben quattro concerti consecutivi

GROTTAMMARE – Si tratta di un tour davvero intenso e foriero di grandi soddisfazioni per i Distretto 13 che, in questa settimana, avranno il piacere e l’onore di esibirsi in ben quattro concerti consecutivi in altrettante importantissime location della nostra zona.

Stasera 25 luglio la band sarà in scena allo chalet Da Fabrizio di Grottammare: la fantastica struttura della concessione 22, nella rinnovata veste dell’estate 2018, è diventata il punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e della musica dal vivo. Ogni sera offre ai propri ospiti fantastici menù di pesce, ottime pizze, un sofisticato American Bar e animazione per tutti i gusti e proprio stasera, per la seconda volta in questa stagione la serata all’american bar sarà in compagnia del “Distretto 13” con il loro live-party energico e divertente.

Il 26 luglio invece la band di Massimo Lori & co. sarà ospite del Punto Rosso di Alba Adriatica: nel tempio adriatico del rock andrà in scena uno spettacolo che avrà un taglio decisamente più hard del solito.

“Il fatto di suonare tutto completamente dal vivo e di avere un repertorio molto vasto ci consente di adattare ogni sera la set list alla location in cui abbiamo il piacere di suonare- racconta Alessio Di Buò- saremo felici di inondarli di riff e vocalizzi rendendo omaggio anche a Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Guns’n’Roses, Billy Idol…insomma agli artisti che ci hanno fatto innamorare della musica.”

Venerdì 27 sarà invece la volta di “Luppolo in Fabula” presso il caffè Cosmopolitan di Garrufo di Sant’Omero. “Luppolo in Fabula” è un festival di birre artigianali giunto alla quinta edizione che offre la possibilità di degustare una selezione di 20 tipi di birre accompagnate da un menù speciale proposto dagli stand presenti.

Sabato 28 luglio sarà poi finalmente di nuovo Motor Biker Fest!. Il “super” motoraduno organizzato dal Motoclub “Stella Alpina” è giunto alla 14° edizione e nel prossimo weekend offrirà a tutti gli appassionati la possibilità di fare festa allo Stadio Comunale di Cologna Paese.

