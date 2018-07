Circa 100 persone si sono radunate introno alle 19 per rendere omaggio a un personaggio indimenticato nel quartiere. Teatro della funzione lu “Fusse”, area verde la cui costruzione fu appoggiata fin dall’inizio dallo stesso Perotti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ passato un anno dalla tragica scomparsa di Giovanni Battista Perotti, ex consigliere comunale e fondatore dell’associazione “Cittadini Insieme” del quartiere Albula Centro, che per anni ha gestito le aree verdi di via Formentini e li “Fusse dei fenare”.

Proprio il giorno della triste ricorrenza il suo quartiere decide di omaggiarlo con una funzione pubblica proprio all’interno del giardino de lu “Fusse”, la cui costruzione come punto di aggregazione per i ragazzi del quartiere fu appoggiata fin dall’inizio dallo stesso Perotti. Circa 100 persone alla messa celebrata intorno alle 19 in ricordo dell’ex presidente dell’associazione che, nel parco ha già una targa a perenne ricordo del suo contributo.

