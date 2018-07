GROTTAMMARE – Nelle serate di venerdì 27 e domenica 29, l’Associazione Paese Alto di Grottammare propone due eventi.

Venerdì 27 ci sarà la replica dell’evento “La Notte di San Giovanni e le stelle di Erminia”, giornata che vuole

recuperare la giornata dello scorso 22 giugno rinviata per pioggia. Dalle ore 19, per le vie del Vecchio Incasato ci saranno delle cartomanti.

Alle ore 21, da Piazza Kursaal partirà il Corteo dei figuranti, una sfilata che vuole mettere in risalto, attraverso l’arte del Costume di scena, l’opera del Maestro Francesco Colella che per l’occasione ha disegnato il mazzo degli Arcani Maggiori ambientandolo nel Paese Alto di Grottammare; ad apertura del corteo l’Armata di pentecoste di Monterubbiano, che accompagnerà il corteo che, con i suoi tamburi e le chiarine, all’arrivo in piazza di porta maggiore intratterrà i presenti con uno spettacolo di sbandieratori. La serata continuerà poi con giochi e spettacoli di strada. A fare da scenografia al tutto un evento naturale di assoluta bellezza, l’eclissi lunare.

Domenica 29, il ritorno di un grande successo della scorsa stagione estiva “Piano cerca Pianista”: nelle quattro piazze del Paese Alto saranno messi a disposizione del pubblico quattro Pianoforti, due mezzecode, un pianoforte verticale e un pianoforte verticale elettrico. Lo scopo dell’iniziativa è quello di chiamare a raccolta tutti gli amanti di questo strumento musicale, con l’invito, per chi fosse interessato, di sedersi e suonare in completa libertà. Per assicurarsi la possibilità di suonare è consigliato prenotare lo spazio scrivendo un messaggio alla pagina Facebook del Paese Alto Grottammare oppure inviando una mail a paesealtogrottammare@libero.it, o ancora telefonando al 3703124096.

La giornata vedrà infine alle ore 21.45 l’esibizione in piazza di Porta Maggiore di Mr Adrian Theodor Vasilache

in un recital pianistico dedicato a Bach e Liszt. La novità di quest’anno è l’apertura alle nuove proposte del territorio. Dalle ore 20 alle ore 21, sotto il loggiato di Piazza Peretti si esibirà Davide De Angelis, giovane grottammarese alla scrittura del suo primo cd di inediti intitolato “Neverland”.

Oltre al patrocino del Comune di Grottammare, l’evento è stato reso possibile grazie alla generosità degli sponsor che hanno sposato l’iniziativa: la cantina Carminucci, che oltre a un grande contributo economico durante la serata offrirà ai presenti la degustazione di suoi prodotti vinicoli; Giocondi strumenti musicali, Citroen, Elite Supermercati ed Electro Clios.

