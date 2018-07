Leggi i documenti con tutte le voci delle somme stanziate per le opere pubbliche e i relativi finanziamenti. Dal sottopasso di via Mare passando per la ciclabile sull’Albula. Spostati al 2020 i lavori per la scuola di via Ferri.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Giunta ieri ha compilato il Dup (Documento Unico di Programmazione) valido per il triennio 2018-2021. (CLICCA QUI).

Questo tipo di documento (che l’assise dovrà confermare alla prossima riunione utile) è piuttosto interessante e porta con sé curiosità soprattutto perché una sua appendice è il Piano Triennale delle Opere Pubbliche che dà un’idea sui programmi dell’amministrazione per quanto riguarda i lavori pubblici appunto.

In questo caso leggiamo che il comune ha imputato al 2019 spese per 1,3 milioni per la riqualificazione del lungomare, oltre un milione per il sottopasso di via del Mare. Noto invece da qualche giorno l’interessamento per lo stadio Ballarin con 80 mila euro urgenti per la rimozione dei capannoni e altri 200 mila per la demolizione di due gradinate. Curioso però, che sul piano triennale al 2018 siano imputati un totale di 500 mila euro per il vecchio stadio. Torna poi la piscina comunale, per 3,6 milioni (lo scorso anno, di questi tempi, in piena “querelle” project non c’era) e vengono caricati anche 100 mila euro per lo stadio “Riviera”. Spostati al 2020 i lavori per la scuola di via Ferri.

I finanziamenti

