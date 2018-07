Appuntamento ora a settembre a Pescara per la seconda tappa del Trofeo Adriatic Cup, che sarà utilizzata anche quale ulteriore prova in preparazione dei prossimi Campionati Italiani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una festa per il Coastal Rowing il 22 luglio in mare a San Benedetto del Tronto dove si è svolta la prima tappa del Trofeo Challenger Adriatic Cup, giunto alla sua XI edizione. Vento sui 15 km/h, onde alte 70 cm, percorso che rispecchiava quello disegnato per i prossimi campionati italiani di ottobre quindi ricco di duelli nelle virate, tutte condizioni ideali per la pratica del canottaggio in mare.

Circa 50 atleti in gara in rappresentanza dei circoli remieri del Mare Adriatico Centrale: Canottieri Pesaro, Canottieri La Pescara e Lega Navale Italiana San Benedetto del Tronto, con 12 equipaggi 4X+ in mare, di cui 5 equipaggi femminili, 5 maschili e 2 misti.

Divertimento in mare sia per i canottieri più esperti sia per coloro al loro esordio in competizioni agonistiche, dopo i duri allenamenti dei mesi invernali e primaverili, finalmente a sfidarsi tra onde e raffiche di vento davvero impegnative sia gli atleti sia i timonieri.

Il percorso tracciato ha permesso di regatare con andature tutte diverse tra di loro, per cui gli equipaggi hanno dovuto adattare la voga alle condizioni del mare e del vento, entusiasmanti sono risultati i duelli nelle virate intorno alle boe.

Alla fine risultano vincitrici nella batteria femminile la Canottieri La Pescara, in quella maschile si aggiudica il primo posto la Canottieri Pesaro, mentre la batteria dei misti maschile/femminile viene vinta da un equipaggio misto Pesaro-Lega Navale-Pescara; dunque soddisfazione distribuita tra tutti i circoli presenti.

Nella classifica di società, valida per l’aggiudicazione del Trofeo Challenger, al termine della prima tappa in testa è la Canottieri La Pescara (detentrice del trofeo), seguita dalla Canottieri Pesaro e dalla Lega Navale Italiana San Benedetto del Tronto

Grande soddisfazione, in particolare, per i numerosi atleti ed atlete alla loro prima esperienza in una competizione agonistica, per di più in condizioni meteo-marine davvero impegnative.

Appuntamento ora a settembre a Pescara per la seconda tappa del Trofeo Adriatic Cup, che sarà utilizzata anche quale ulteriore prova in preparazione dei prossimi Campionati Italiani di Coastal Rowing di ottobre.

