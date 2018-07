SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lavoro per i pompieri nel tardo pomeriggio del 23 luglio.

In un casolare, vicino al Rustichello, si è verificata un’esplosione a causa di una fuga di gas derivante da una bombola secondo le prime indiscrezioni. Sventrato il tetto sempre secondo le prime informazioni.

Il video dei pompieri, 23 luglio 2018

#SanBenedettodelTronto (AP) #23lug 19:00, esplosione in un’abitazione, divelto il tetto della struttura. Soccorsa una donna ferita e affidata alle cure del personale medico. In corso da parte dei #vigilidelfuoco le operazioni di raffreddamento e di messa in sicurezza dell’area pic.twitter.com/5Sa5Ia8vET

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 23, 2018