SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo di seguito la testimonianza di una donna residente a San Benedetto, che rileva come le strisce pedonali sul lungomare risultino sbiadite e difficilmente visibili alle autovetture, creando un pericolo per i pedoni.

“Sono una residente a San Benedetto del Tronto da 25 anni e vorrei segnalare che nel tratto centrale del lungomare di San Benedetto del Tronto tutte le strisce pedonali sono cancellate dal passaggio dei veicoli e praticamente invisibili finché non ci si trova a ridosso. Questa cosa è estremamente pericolosa per i pedoni, anche perché molti automobilisti viaggiano ad alta velocità e non si fermano per inciviltà, sarebbe il caso di farle vedere bene e da lontano queste strisce. Ormai è agosto e non è stato fatto nulla, speriamo di non dover aspettare un incidente mortale. Invito il sindaco, le autorità e i vigili urbani a fare il giro del lungomare per controllare: è un tratto lunghissimo su entrambi i lati e molto frequentato da pedoni e auto”.

