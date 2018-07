SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi la Giunta di San Benedetto ha approvato il Dup 2019-2021. Il Documento Unico di Programmazione viene dunque varato con qualche giorno di anticipo rispetto all’anno scorso, quando poi andò in consiglio comunale a fine agosto. Dodici mesi fa poi, la stesura del documento programmatico fu piuttosto discussa, lo ricorderete, poiché l’amministrazione depennò dal piano triennale delle opere pubbliche (che è parte integrante della sezione operativa del documento) la piscina comunale. Ci furono settimane di discussione visto che si era in piena “querelle” legata al project financing.

Entro l’estate il documento dovrebbe andare in consiglio, alla prima data utile e probabilmente anche quest’anno dopo ferragosto. C’è però curiosità nel capire cosa è stato inserito nel nuovo piano opere pubbliche (almeno finché il comune non pubblicherà i documenti). Sicuramente il Ballarin (che non c’era nell’ultimo documento), per cui sono già stati stanziati gli 80 mila euro per la rimozione dei capannoni oltre al progetto di fattibilità per la demolizione di due gradinate.

Probabilmente anche il completamento del lungomare nello stesso documento che potrebbe anche essere “coperto” con le alienazioni, almeno nelle intenzioni. Una di queste potrebbe essere quella dell’ex scuola Curzi da cui viale De Gasperi pensa di ricavare oltre un milione (base d’asta 1,4). E forse qui si potrebbe aprire un’altra battaglia perché è di oggi la presa di posizione del democratico Antimo Di Francesco contro la vendita della vecchia scuola. (CLICCA QUI)

