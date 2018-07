In occasione dellla prima edizione di Civitella Acropolis Pop Fest, un evento a ingresso gratuito che animerà le vie del Borgo abruzzese

CIVITELLA DELLA TRONTO – Appuntamento per gli appassionati di una famosa serie televisiva.

Il “Re della Notte” della serie Tv Game of Thrones (Trono di Spade), l’attore Richard Brake, sarà a Civitella del Tronto per due giorni in occasione dell’Acropolis Pop Fest.

La kermesse dedicata alla cultura pop nello splendido borgo di Civitella del Tronto. Il 28 e il 29 luglio andrà in scena la prima edizione di Civitella Acropolis Pop Fest, un evento a ingresso gratuito che animerà le vie di Civitella all’insegna del mondo fantasy.

Rievocazioni del Trono di Spade, Harry Potter, Star Wars, ma anche scene di combattimento, teatro di strada, balli di piazza e tante altre sorprese. Streed food e birre artigianali accompagneranno l’evento dalle 18 fino a tarda a notte.

Ecco gli appuntamenti con il “Re della Notte”.

Sabato 28:

dalle 18 alle 19 aperitivo/intervista con l’attore in piazza “Filippi Pepe” (modera Emanuele Rauco), evento gratuito;

dalle 19 alle 21 fotografie a autografi con i fan nell’area “Game Of Thrones”;

dalle 21 cena esclusiva (solo 10 posti) presso il Ristorante “Zunica 1880”;

Per acquistare i biglietti della cena: https://bit.ly/2uuBflK;

Domenica 29:

dalle 19 alle 21 fotografie e autografi con i fan nell’area “Game Of Thrones”;

dalle 21 cena esclusiva (solo 10 posti) presso il Ristorante “Zunica 1880” ;

Per acquistare i biglietti della cena: https://bit.ly/2NWpAEo;

