PEDASO – Brutto sinistro nel tardo pomeriggio del 22 luglio.

Vicino Pedaso scontro sulla Statale 16 vicino Pedaso. Un impatto violento con le auto, due, notevolmente danneggiate.

Sul luogo varie ambulanze per i soccorsi: quattro/cinque persone coinvolte dall’incidente che hanno ricevuto le cure mediche.

Sul luogo i carabinieri per i rilievi. Vigili del Fuoco in ausilio. In azione anche il carro-attrezzi.

Disagi alla circolazione.

