BELLARIA IGEA MARINA – La Happy Car Samb beach soccer chiude la regular season con l’ennesimo record, che non era riuscito nemmeno l’anno scorso quando i rossoblù centrarono un meraviglioso triplete.

Nove vittorie in altrettante partite e una striscia di imbattibilità che dura da ben diciassette partite, stanno a dimostrare la bontà di un gruppo che ha conquistato il primo posto nel girone A e che quindi nelle finali scudetto di Catania andrà a incontrare la quarta classificata del gruppo meridionale, che definirà le proprie posizioni dopo l’ultima tappa in programma nel prossimo fine settimana a Giugliano. Contro il Brescia finisce 5-1 in quella che è stata un’assoluta passerella tra due formazioni che non avevano più nulla da chiedere al girone, visto che i rossoblù erano già primi, mentre le rondinelle dell’ex Di Marco erano già fuori dai giochi.

Dopo un primo tempo da andamento lento, chiuso sullo 0-0, nel secondo parziale la squadra di mister Di Lorenzo sbloccava il risultato con “White Shark” Ietri che alzava la pinna su assist di Addarii e poi andava al raddoppio con il “Pistolero” Franco Palma (che ha festeggiato così il suo ritorno nella nazionale azzurra) , al termine di un’intesa con Di Palma. Sul velluto il terzo tempo con le reti del Talentin Gentilini Joseph Junior, di Di Palma, su appoggio di petto del Bicho Moran e quella, attesissima, di Jordan. Il gol della bandiera per i lombardi arrivava nel finale con un missile di Ciccio Bruno.

Da rilevare l’esordio nella Happy Car Samb del giovanissimo sambenedettese (classe 2000) Andrea Traini, autore di un paio di ottime giocate. L’appuntamento è adesso per il 9 agosto a Catania, quando i sambenedettesi dovranno difendere la Supercoppa dall’attacco del Viareggio e poi dal 10 a 12, sempre nella città etnea, per le finali scudetto.

