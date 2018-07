MARTINSICURO – Un grave incidente domestico si è verificato nella tarda serata di sabato in un appartamento di via delle Lancette a Martinsicuro quando un ragazzino di 11 anni, in vacanza con la famiglia, per cause ancora in via d’accertamento, è caduto dalle scale della palazzina finendo contro una vetrata che è andata in frantumi. Una scheggia di vetro, dopo l’impatto, gli ha reciso un vaso sanguigno all’altezza del polpaccio procurandogli una copiosa perdita di sangue. Il piccolo è stato quindi trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 91 volte, 91 oggi)