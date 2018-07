Per Tonino Capriotti le affissioni irregolari di volantini imperano in centro e allega anche le foto. Poi la battuta: “Siamo l’unico Comune in cui è gratis pubblicizzare un evento”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sono due anni che lo denunciamo, si erano presi l’impegno pubblicamente di intervenire. Si lamentano sempre che mancano i soldi eppure non c’è verso per eliminare questo scempio al centro di San Benedetto del Tronto”. A parlare è il consigliere comunale del Pd Tonino Capriotti. Il tema? Le affissioni selvagge in centro.

“Aldilà della loro cronica incapacità amministrativa” ci va giù duro il consigliere “non riusciamo proprio a capire perché non si voglia eliminare questo indecoroso spettacolo. Siamo rimasti praticamente l’unico comune dove pubblicizzare gli eventi è gratuito. Comincio a credere che questa Amministrazione non voglia affrontare il piano delle affissioni” continua “Ma almeno ci spiegasse il perché. Glielo richiederemo al prossimo Consiglio comunale. Le affissioni selvagge imperano in città.”

