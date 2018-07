SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altra domenica di pattugliamenti in spiaggia per il corpo interforze che vede spiegati sul litorale sambenedettese due agenti di Polizia, altri due di Carabinieri e Capitaneria di Porto e tre Vigili Urbani. In attesa dell’avvio della campagna “Spiagge sicure” sponsorizzata da Salvini.

Tutto sommato tranquilla la mattinata fatta di “ronde” sia sul lungomare che in spiaggia dove, Municipale e Guardia Costiera solo oggi hanno coperto 17 chilometri. Risultato del pattugliamento? Il rinvenimento e conseguente sequestro di due borsoni abbandonati (con i commercianti probabilmente fuggiti alla vista degli agenti) contenenti occhiali e bigiotteria.

