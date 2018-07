SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket comunica di aver trovato un accordo con l’atleta Miguel Lourenco Correia per la stagione 2018-19.

Miguel Correia è una guardia portoghese di 185 cm nata il 29 settembre 2000, importantissimo prospetto per il basket lusitano essendo da sempre nel giro delle nazionali giovanili.

Fondamentale per la riuscita dell’operazione la collaborazione tra Sambenedettese Basket, il progetto Italia Preparation Academy di Coach Daniele Aniello ed il Campos MVP di Coach Nuno Tavares.

Correia ha disputato con la Nazionale del Portogallo gli Europei Under 16 del 2016 in Bulgaria con 6,1 punti di media, ed è attualmente in ritiro con la Nazionale in preparazione dei prossimi Campionati Europei Under 18 in programma dal 27 Luglio al 5 Agosto in Macedonia.

