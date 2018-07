SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo i trionfi di Federico Gaio nel 2016 e Matteo Berrettini nel 2017, quest’anno la San Benedetto Tennis Cup avrà un vincitore straniero. Stasera è uscito di scena l’ultimo italiano in tabellone, Lorenzo Giustino, sconfitto dal colombiano Daniel Galan. Il sudamericano si è imposto alla distanza, rimontando un set di svantaggio 36 63 64, in poco più di due ore di gioco. Per Galan, così come per il suo avversario Gutierrez-Ferrol, quella di domani sarà la prima finale Challenger della stagione e lunedì proietterà entrambi nei top 200 del ranking mondiale.

Rammarico per Giustino per una partita che è sembrata alla sua portata. Dopo aver vinto il primo set, l’azzurro ha avuto 3 break point nel terzo gioco del secondo parziale, non è riuscito a sfruttarli e da lì la partita è girata. Appuntamento, quindi, a domani alle 21 per la finalissima della San Benedetto Tennis Cup 2018.

