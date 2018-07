Un risultato importantissimo in vista della final eight di Catania del prossimo mese di agosto e che è il coronamento di una serie impressionante di risultati

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Eccezionale vittoria della Happy Car Samb beach soccer che batte in extremis (5-4) gli storici rivali del Viareggio (che riaffronteranno tra poche settimane per la finale di Supercoppa) e conquista il primo posto nel proprio girone.

Un risultato importantissimo in vista della final eight di Catania del prossimo mese di agosto e che è il coronamento di una serie impressionante di risultati, se si pensa che i rossoblù di Oliviero Di Lorenzo sono alla sedicesima vittoria consecutiva e non perdono da quasi un anno, dal 30 luglio 2017 (peraltro ai rigori, contro il Pisa). Il primo tempo si apre con il “Picho” Moran che insacca grazie a una splendida girata di sinistro, ma prima dello spirare della frazione i versiliesi ribaltavano il risultato con un rigore di Marinai e una girata al volo di Ramacciotti.

Nella ripresa calano i ritmi, ma non la bellezza dei gesti atletici e la frazione si conclude sul 3-3 grazie alle marcature del Talentin Gentilini Joseph Junior, di Anderson e di Di Palma su punizione. Terzo parziale vibrante come è nella storia delle gare tra queste due squadre e Moran (tripletta per lui) sale in cattedra prima spingendo in rete un “cioccolatino” di Franco Palma e, dopo il pareggio di Gori, trasformando una punizione dal limite.

HAPPY CAR SAMBENEDETTESE-VIAREGGIO 5-4 (1-2; 2-1; 2-1)



Reti: 2’pt Moran (H), 8’pt Marinai (V), 12’pt Ramacciotti (V); 3’st Josep (H), 5’st Anderson (V), 7’st Di Palma (H); 5’tt Moran (H), 11’tt Gori (V),12’tt Moran (H)

Happy Car Sambenedettese: Pastore, Moran, Di Palma, Jordan, Josep Jr, Ietri, Palma, Pablo Perez, Di Tullio, Addarii, Del Mestre, Chiodi. All: Di Lorenzo



Viareggio: Carpita, Pacini, Cinquini, Anderson, Ramacciotti, Marinai, Remedi, Gori, Capo, Gemignani, Bryan, D’Onofrio. All: Santini

Arbitri: Romani di Modena, Pizzol di San Donà del Piave e Contrafatto di Catania

