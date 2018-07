SANT’ELPIDIO A MARE – Sequestro di 200 grammi di cocaina da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo. Questa mattina, un cittadino intento ad addestrare il suo cane ha trovato sotto a un cespuglio (in località Valle della Morte) un barattolo in vetro pieno di riso e ovuli contenti sassi bianchi rivestiti in cellophane.

Arrivati sul posto, i militari effettuavano i primi accertamenti identificando il materiale in ovuli di cocaina in sasso per un peso complessivo di circa 200 grammi. Il materiale sequestrato sarà nei prossimi giorni sottoposto ai previsti esami di laboratorio per identificarne la qualità e la provenienza.

