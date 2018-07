Il primo di una serie di appuntamenti che rientrano nell’itinerario “Internet e la ricerca di occupazione: strumenti e opportunità”. Si comincia lunedì 23 con le giornate dal titolo “Kit lavoro: cv in azione”. Ogni informazione può essere richiesta allo 0735735424

GROTTAMMARE – Nell’ambito dell’intervento governativo “Giovani Informati”, finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2010, da lunedì 23 luglio a Grottammare c’è un servizio in più per agevolare la ricerca del proprio lavoro.

Inizia, infatti, il primo di una serie di appuntamenti che rientrano nell’itinerario “Internet e la ricerca di occupazione: strumenti e opportunità”. Si comincia lunedì 23 con le giornate dal titolo “Kit lavoro: cv in azione”, una rassegna di quattro incontri, organizzata dalla coop Eos Cooperativa Sociale che per conto che gestisce il Servizio Informagiovani In rete comuni di Grottammare e Cupra Marittima

I quattro appuntamenti, della durata di due ore ciascuno (dalle 17 alle 19), si terranno nella sede dell’Informagiovani di Grottammare in via Crucioli 65, saranno di carattere teorico-pratico, curati da operatori qualificati e verteranno sui seguenti argomenti:

lunedì 23 luglio – Il Curriculum Vitae (con esemplificazioni anche in lingua inglese)

martedì 24 luglio – Il CV formato europeo e le competenze

lunedì 30 luglio – Ottimizzare le proprie abilità (soft skills)

martedì 31 luglio – Il CV e i social

Ogni informazione può essere richiesta allo 0735735424

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 12 volte, 12 oggi)