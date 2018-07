E’ stata una partita molto equilibrata, decisa da pochi punti col sudamericano che ha messo a segno 9 ace e zero doppi falli a differenza di Vanni a saldo zero (4 ace e altrettanti doppi falli)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’unico italiano in semifinale della San Benedetto Tennis Cup sarà Lorenzo Giustino. Nell’ultimo match in programma oggi 20 luglio sul Centrale del Maggioni Luca Vanni si è arreso a Daniel Galan in 95 minuti di gioco. Sarà dunque il colombiano l’avversario di Giustino domani sera, nella seconda semifinale. E’ stata una partita molto equilibrata, decisa da pochi punti col sudamericano che ha messo a segno 9 ace e zero doppi falli a differenza di Vanni a saldo zero (4 ace e altrettanti doppi falli).

Domani 21 luglio si torna in campo alle 17.30 con la finale di doppio: si contenderanno il titolo la coppia sudamericana Galdos/Zeballos e quella azzurra Ocleppo/Vavassori. alle 19.30 la prima semifinale: Gutierrez-Ferrol vs Taberner e, non prima delle 21, Giustino vs Galan.

