GROTTAMMARE – Esordio con il botto per un evento molto sentito sulla costa.

A Grottammare ha preso il via Anime Buskers, il festival di musica londinese ma non solo al Vecchio Invasato.

Spazio anche all’enogastronomia e all’artigianato. In tanti si sono recati al Paese Alto per ascoltare musica di qualità e assaggiare tante prelibatezze nostrane e non. Fra i visitatori anche Diego Bianchi in arte ‘Zoro’: il conduttore, giornalista e videomaker di Propaganda Live, programma di La7, era con la famiglia per le vie del centro storico. Il personaggio televisivo, di casa a Cupra Marittima dove passa per le vacanze, si è intrattenuto più volte con i fan per foto e lo scambio di qualche parola.

Ecco i nomi delle band con i 27 musicisti tra i più importanti del panorama folk londinese, che hanno invaso il borgo storico: Adam Beattie & The Consultants, Band of Burns, Bouche, Brooke Sharkey, Gabriel Moreno & The Quivering Poets, Garance & Les Mitochondries, Kenney and Kilcawley, Mojo Hand, Pat Dam Smyth, Sarah Johns, Tantz, The Hoffman trio, The Langan Band, Theo Bard.

Il Festival è seguito dalla community picena di Igersitalia (IgersPiceni) e dal gruppo Photoartclub (Pac) di Grottammare,che posteranno foto e video nei loro canali durante i tre giorni della manifestazione.

Il punto ristoro food&drink è gestito da Senduiccerì e dall’associazione Anime Buskers ed è situato in Via Palmaroli-Largo Porta Maggiore.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)