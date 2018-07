SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lorenzo Giustino sfata il tabù Arnaboldi e per la prima volta conquista la semifinale nella San Benedetto Tennis Cup il 19 luglio. Con una prestazione solida (4 ace e ben 11 vincenti, 28 punti su 35 vinti quando ha servito la prima), il 26enne partenopeo ha arginato il tennis di Arnaboldi, tradito stasera dal rovescio in back. Giustino, che non aveva mai vinto nei 2 precedenti contro il canturino, si è imposto in un’ora e 35 minuti col punteggio di 63 64, conquistando la seconda semifinale Challenger dell’anno, a 6 settimane di distanza da quella di Shymkent, in Kazakhstan. Il suo avversario di domani sera, 20, uscirà dal match appena iniziato fra Vanni e Galan. Di questo incontro e dell’ordine di gioco completo sarà dato conto nell’aggiornamento serale.

Continua la marcia di Carlos Taberner. Il 20enne valenciano, seconda e più alta testa di serie ancora in tabellone, ha sconfitto 64 63 il croato Ante Pavic, confermando per ora la semifinale raggiunta al Magioni anche lo scorso anno. Nel 2017 dovette inchinarsi al serbo Djere, quest’anno dovrà affrontare il suo connazionale Sergio Gutierrez-Ferrol che ha battuto nettamente 61 60 Matteo Viola. La loro sarà una sfida inedita: da una parte la voglia di conquistare punti nella Race to Milan che qualifica alle Next Gen Finals di fine anno, dall’altra la necessità di sfruttare l’occasione di cogliere la prima finale Challenger dell’anno.

Il programma di domani inizierà alle 17.30 sul Centrale. Si parte con la finale del doppio fra Galdos/Zeballos e il vincente di Brkic/Pavic vs Ocleppo/Vavassori, poi, non prima delle 19.30 la prima semifinale del singolare e alle 21 la seconda. Ricordiamo che per le fasi finali della San Benedetto Tennis Cup l’ingresso al CT Maggioni sarà a pagamento: il ticket giornaliero per la tribuna numerata è in vendita a 10 €, mentre quello “ground” ne costa 5 e dà accesso ai campi secondari e alla tribuna Est fino a esaurimento dei posti. Per tutte le info, i risultati, gli ordini di gioco e i tabelloni aggiornati potete consultare il sito ufficiale dell’evento.

