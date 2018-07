PESCARA – Poliziotto libero dal servizio arresta un ladro di biciclette: è accaduto a Pescara nella notte tra il 19 e 20 luglio dove l’agente è intervenuto sul lungomare Matteotti sorprendendo due persone che stavano armeggiando su una bicicletta di pregio, assicurata ad una palo con una catena.

I due, dopo aver tranciato la catena con una tronchese si stavano allontanando con la bici: il poliziotto, dopo averli seguiti e riconosciuti, ha richiesto l’intervento della Squadra Volante, riuscendo a recuperare il mezzo e bloccando uno dei due, poi identificato.

A quanto riportato da una nota dell’Ansa, il ladro, un 40enne di La Spezia, è stato perquisito e trovato in possesso della tronchese utilizzata per tagliare la catena: successivi accertamenti hanno permesso di appurare che aveva precedenti per furto, truffe e stupefacenti, ed era stato recentemente arrestato a Giulianova per furto su un automezzo in sosta. Il complice, riuscito a fuggire, è stato comunque riconosciuto dall’agente e dovrà rispondere come il 40enne di furto aggravato in concorso.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 151 volte, 151 oggi)