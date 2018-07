L’operazione, portata avanti per tutta la mattinata del 20 luglio, è iniziata alle ore 9 ed ha visto impiegato personale in borghese con il supporto di una pattuglia con agenti in divisa

PORTO SAN GIORGIO – Centinaia di articoli destinati al commercio abusivo sono stati recuperati dalla Polizia Municipale a Porto San Giorgio.

L’operazione, portata avanti per tutta la mattinata del 20 luglio, è iniziata alle ore 9 ed ha visto impiegato personale in borghese guidato dal comandante Giovanni Paris, con il supporto di una pattuglia con agenti in divisa.

Nel dettaglio, dopo una serie di controlli, nel tratto centrale del lungomare Gramsci (all’altezza di piazza Bambinopoli) un giovane, mentre veniva accompagnato al pulmino della Municipale dagli agenti per accertamenti, si è rapidamente allontanato lasciando sul marciapiede uno zainetto e un espositore di anelli e pietre. Il personale ha recuperato la merce e ha proseguito la sua azione su tutto il tratto costiero sangiorgese.



All’altezza della Lega navale sono state effettuate approfondite verifiche sotto la copertura del fossato posto a sud della stessa. In passato, infatti, ignoti avevano utilizzato lo spazio per occultare merce o come rifugio occasionale.



Nel corso della mattinata, attorno alle ore 11, un altro intervento è stato effettuato nella zona antistante la concessione 46: in un sacco sono stati rinvenuti altri oggetti “da mare” e giocattoli.



A sud, nello spazio antistante la concessione 22, la terza azione di contrasto: sono stati recuperati decine di prodotti tra collane, bracciali e vari accessori.



Alle 12.30, in zona concessione 30, un giovane si è allontanato di corsa abbandonando uno zainetto con dentro libri.

Sempre nella mattinata sono stati effettuati controlli ed azioni di contrasto alla sosta irregolare nei pressi del parco Canossiane. Rimossi alcuni birilli, posizionati da ignoti a protezione di spazi pubblici per i veicoli.

