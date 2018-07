“Viviamo Cupra” è il progetto realizzato dall’associazione “Amo Cupra”, consistente nella realizzazione di una mappa in formato cartaceo. La mappa riproduce il territorio di Cupra Marittima nelle sue principali caratteristiche territoriali e mette in risalto tutte le attività commerciali che vi hanno aderito.

Questo progetto ha raccolto le esigenze delle strutture balneari, di avere una cartina di riferimento da offrire ai turisti, durante il loro soggiorno a Cupra Marittima. Larga è stata la disponibilità della maggior parte delle attività commerciali del paese. Il progetto è totalmente autofinanziato, senza nessun contributo da parte degli enti comunali. L’elenco delle attività comprende: indicazioni relative alla posizione, al recapito, agli orari di chiusura e apertura e alle caratteristiche specifiche del servizio che tale attività offre ai clienti. La singola attività ha una precisa corrispondenza grafica sulla mappa del territorio, capace di agevolare la ricerca del cliente in base alla sua posizione, scovando l’attività più vicina, in grado di soddisfare le proprie esigenze”.

La mappa delle attività commerciali presenta nel fronte del pieghevole la mappa del territorio di Cupra, nella parte sottostante vi è l’elenco delle attività che aderiscono al progetto, costituito non solo dal nome della singola attività ma anche dai seguenti dati: indirizzo, recapito telefonico, specialità, giorno di chiusura, il servizio bar, orario di apertura e chiusura cucina o attività. L’elenco è numerato e ad ogni numero corrisponde un pin sulla mappa, in modo da individuare l’esatta collocazione dell’attività che si vuole raggiungere. Nella parte retrostante sono presenti le informazioni riguardanti varie iniziative, la storia, la tradizione e le peculiarità del territorio cuprense.

Interviene in merito l’assessore alla cultura Mario Pulcini: “L’associazione Amo Cupra è una delle ultime nate, ma si è subito mostrata la più attiva. Un sodalizio composto da giovani volenterosi che, in poco tempo, ha messo in campo iniziative capaci di far crescere il turismo nella nostra Riviera. Rinnovare la cartina, formando anche una mini guida, per facilitare il compito ai turisti è stata un’ottima idea”.

Ecco gli Obiettivi:

1 – rinnovare la mappa di Cupra Marittima aggiornando tutti i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni, sia per quanto riguarda le strutture, sia per quanto riguarda le attività commerciali

2 – fornire al visitatore e cittadino un mezzo di orientamento efficace del paese

3 – informare individui non residenti, circa le attività commerciali e i servizi presenti nel nostro paese: dalla ristorazione ai negozi gastronomici, dalla farmacia alle strutture dove alloggiare

4 – offrire un servizio che sappia coniugare cultura, turismo e possibilità di fare shopping

5 – rivalutazione dell’autosufficienza delle possibilità economiche e gastronomiche che il paese è in grado di offrire autonomamente e indipendentemente ai cittadini e turisti

Le attività che hanno aderito sono:

Chalet

Bagni Pinè, Borghetto, Gabry, Madù, La Sirenella, Il Porticciolo, i Marinai, Ba Beach, Papà Orso, La Capannina, Cristal Beach, Altamarea, Gabbiano, Flammini beach, La cuna

Bar

La Dolce Vita, Caffè 600 Enoteca, Mixappeal, Bar Basili, Caffè Curzi, Da Boe

Ristoranti e Pizzerie

Bad Bull, Pomorilla, Adriatica, Pensione Castello, Hotel Europa

Altro

Castelli Parrucchieri, Gelateria Happy Ice, Norcineria Antichi Sapori, Bottega della Cuccagna, La Castelletta, Ficcadenti & Flammini, Pescheria Milena, Hotel Oasi, Camping Oasi

