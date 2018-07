Hanno imparato che basta poco per divertirsi. Sono partiti con tanta gioia per passare una splendida giornata con nuove persone e per fare nuove amicizie

RIPATRANSONE – Il 19 luglio i giovani e ragazzi del Grest di Ripatransone, hanno imparato che basta poco per divertirsi. Sono partiti con tanta gioia per passare una splendida giornata con nuove persone e per fare nuove amicizie.

La destinazione? Spelonga, ad Arquata del Tronto.

“Sia durante il tragitto (durato poco più di un’ora) sia durante la nostra permanenza, abbiamo avuto modo di renderci conto di ciò che il dramma del terremoto ha causato. È stata una forte emozione per tutti vedere alcune case ancora in piedi, altre sono crollate per metà e sono evidenti le puntellature e i tetti sfondati. È ancora ben visibile l’arredamento delle case con le varie stanze dove alcuni sogni si sono infranti e la nostra presenta è stata ben accetta e portatrice di speranza – affermano gli organizzatori – La giornata è trascorsa velocemente. I nostri e i bambini del Grest di Spelonga hanno subito fatto amicizia, e, dopo aver ballato e fatto qualche bans tutti insieme, hanno passato tutta la mattina a giocare”.

“È stata sorprendente la velocità con la quale i bambini di Spelonga hanno preso confidenza con gli educatori, sono di una semplicità unica, riescono a divertirsi anche con un secchio dell’immondizia: una bambina ci si è messa dentro e ha urlato ‘sono una secchiona’ – proseguono gli organizzatori – Simpatici e solari, hanno conquistato i nostri piccoli ripani e i cuori di noi educatori. Tra un pezzo di pizza e un altro, tra un panino e un altro del nostro pranzo a sacco, i bambini hanno continuato a scorrazzare e a giocare; lo stesso vale anche per il pomeriggio. Insomma è stato un continuo ridere e scherzare. È bello stare insieme e condividere le nostre esperienze”.

