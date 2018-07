GROTTAMMARE – Grande partecipazione di pubblico per il primo appuntamento di Notti Magiche 2018, kermesse dedicata al mondo della magia italiana.

Nella serata di mercoledi 18 Luglio, l’artista Mago Loran, talentuoso prestigiatore abruzzese, ha incantato la folta platea di adulti e bambini accorsi alla manifestazione ed ha regalato oltre un ora di esilarante show.

Micromagia, illusionismo, alto coinvolgimento ed interazione con il pubblico: questi gli ingredienti della serata, scelti dal giovane mago di Lanciano, diplomatosi all’Accademia nazionale di magia italiana.

Testimonial in piazza per la serata inaugurale Rocco e Francesca Borsalino, una delle coppie artistiche di magia italiana più celebri ed amate.

Presente alla serata il sindaco Enrico Piergallini, che nel discorso inaugurale della manifestazione, ha voluto rendere omaggio alla memoria del giudice Paolo Borsellino.

Profonda soddisfazione da parte del presidente del Lido degli Aranci Alessandro Ciarrocchi, per l’avvio positivo della stagione estiva 2018: “Come tradizione Piazza Carducci si rivela autentica portafortuna per la nostra associazione. Vedere la piazza animata da numerose famiglie è per noi motivo di orgoglio e di sicurezza per il proseguo stagionale. Colgo occasione di invitare il pubblico rivierasco alla serata di gala del Palio del Pattino, domenica 22 luglio in piazza Kursaal di Grottammare: protagonista dello show il famoso comico italiano Maurizio Santilli, grande amico della perla dell’adriatico”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 28 volte, 28 oggi)