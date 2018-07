Nell’ambito dell’evento “Lauree in Piazza” infatti, i ragazzi hanno potuto aggiungere un elemento di ulteriore soddisfazione a un giorno già da ricordare di per sé: hanno ricevuto il loro attestato triennale in un teatro suggestivo come quello di Piazza Sacconi, in pieno Paese Alto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una giornata da ricordare per 39 neo-dottori in Economia Aziendale della sede di Porto D’Ascoli della facoltà di Economia “G.Fuà”. Nell’ambito dell’evento “Lauree in Piazza” infatti, i ragazzi hanno potuto aggiungere un elemento di ulteriore soddisfazione a un giorno già da ricordare di per sé: hanno ricevuto il loro attestato triennale in un teatro suggestivo come quello di Piazza Sacconi, in pieno Paese Alto, sotto la Torre dei Gualtieri. Le corone di alloro sono state fornite dall’associazione Vivaisti di Grottammare.

I laureati in Economia Aziendale della Facoltà di Economia “G. Fuà” sono 39: Simona Aureli, Federico Belardinelli, Valeria Bernabei, Laura Brandimarte, Nicolò Cantalamessa, Roberto Cappelletti, Irene Capriotti, Daniele Capuani, Fabio Carassai, Andrea Ciabattoni, Mattia Cicconi, Samantha Coccia, Ludovica D’Egidio, Veronica Di Biagio Eugenia Di Gateano, Daniela Ettorre, Vittoria Falaschetti, Teresa Ferrara, Davide Giobbi, Ariola Gjinova, Sokol Gojka, Emanuela Mercuri, Maria Elisa Mercuri, Rita Nespeca, Francesco Petitta, Alessia Piccinno, Sara Piergallini, Valeria Poli, Ciro Profeta, Andrea Pugliese, Yuri Rossi, Cesare Spinucci, Massimo Straccia, Francesco Tassi, Marco Tedeschi, Alessandro Toni, Giorgia Troiani, Valentina Vannicola, Francesco Ventura.

GUARDA LA NOSTRA GALLERY. Qui sotto, poi, il video del discorso tenuto dal rettore Sauro Longhi.

