ASCOLI PICENO – Riunito stamane, 19 luglio, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per una disamina delle iniziative già attuate e quelle da porre in essere alla luce della direttiva del Ministro dell’Interno e delle indicazioni ministeriali finalizzate a implementare l’azione di contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione.

Nel corso dell’incontro il Prefetto, “sulla scia dei positivi risultati già conseguiti e conformemente alle recenti direttive, nell’ottica di un sistema di sicurezza integrato” ha impresso un rinnovato impulso alle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno, in particolare lungo gli arenili, attraverso sinergie sempre più strette tra gli attori coinvolti.

In particolare è stato disposto il potenziamento dei servizi interforze attraverso piani di intervento operativi che garantiscano un controllo degli arenili e delle strade di accesso con il coinvolgimento delle polizie locali, istituzionalmente competenti alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni in tema di commercio.

Nell’occasione il Comitato ha proceduto all’approvazione del progetto “spiagge sicure – estate 2018”, ritualmente presentato dal Comune di San Benedetto del Tronto, presupposto necessario per l’accesso ai finanziamenti previsti dal Ministero dell’Interno per l’attivazione del nuovo modello operativo. Nel progetto è prevista, tra l’altro, una campagna di informazione e sensibilizzazione degli operatori commerciali e della clientela sulle conseguenze dell’acquisto di merci contraffatte, anche attraverso i canali social di comunicazione e messaggi audio da diffondere su tutte le spiagge del litorale.

Presenti, oltre ai Sindaci dei comuni rivieraschi, le associazioni di categoria interessate ed i vertici delle Forze dell’ordine e della Capitaneria di Porto.

Il Sindaco di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti, ha ringraziato tutti i presenti per l’attenzione rivolta al progetto a conferma della consueta disponibilità alla soluzione delle problematiche in un quadro di sicurezza partecipata.

