SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla presenza del sindaco Pasqualino Piunti, si è riunito il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 21 per approvare il progetto redatto per accedere ai fondi del Piano operativo regionale del Fondo sociale europeo che stanzia risorse per l’istituzione di tirocini di inserimento lavorativo destinati a persone tra 16 e 64 anni abili al lavoro. Il tirocinio prevede un compenso di 350 euro lordi mensili per una durata di 30 mesi.

Prima di giungere all’approvazione del progetto sono state costituite due équipe che hanno collaborato con l’Ambito per la definirne i contenuti: una era composta da rappresentati dei servizi pubblici sanitari e sociali e del Ministero di Giustizia, l’altra vedeva riuniti rappresentanti delle associazioni del terzo settore con l’apporto del Centro per l’impiego. Ciò ha permesso di definire una modalità organizzativa di realizzazione dei progetti dei singoli beneficiari che prevede valutazioni congiunte sia per delinearne i contenuti sia per la valutazione dei risultati conseguiti in itinere. Adesso il progetto complessivo sarà presentato formalmente e la risposta da parte della Regione è prevista per l’autunno in modo da poter avviare i tirocini in aziende pubbliche e private di alcune decine di soggetti, già presi in carico dai servizi sociali dei vari Comuni, entro la fine dell’anno.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 66 volte, 66 oggi)