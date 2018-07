L’opuscolo, nel solito e pratico formato 9×20 centimetri, illustra in 60 pagine i programmi dei principali eventi cittadini e calendarizza tutti gli appuntamenti che si terranno in città dai primi di luglio ai primi di settembre

GROTTAMMARE – Mentre l’estate entra nel vivo della stagione, arriva anche la versione cartacea de “L’estate della Città”, il vademecum che raccoglie tutti gli appuntamenti in svolgimento in città fino ai primi giorni di settembre e annuncia i principali eventi dell’autunno.

L’opuscolo, nel solito e pratico formato 9×20 centimetri, illustra in 60 pagine i programmi dei principali eventi cittadini e calendarizza tutti gli appuntamenti che si terranno in città dai primi di luglio ai primi di settembre, per un totale di circa 80 date.

Le proposte sono organizzate in: “Festival ed Eventi”, relativamente alle rassegne e ai grandi contenitori dell’estate grottammarese (cabaret, cinema all’aperto, musica, osservazioni astronomiche); “Feste della Città” con le iniziative più popolari e di quartiere; “Musei e Mostre”, riguardante le collezioni artistiche permanenti e temporanee; “Attività per grandi e piccini”, con le proposte dedicate ai bambini; “Mercatini e fiere” per gli appassionati delle bancarelle estive. Chiudono l’opuscolo il “Calendario eventi”, che organizza le proposte per data, e i riepiloghi sui “Punti info” e i “Servizi”.

Già diffuso nella versione digitale, sempre presente sul sito del Comune in formato sfogliabile, il formato cartaceo de L’estate della città è ormai uno strumento irrinunciabile per turisti e residenti allo stesso tempo, che hanno l’occasione di scoprire nuove visioni di luoghi e paesaggi già noti.

“Abbiamo puntato soprattutto a coinvolgervi non in semplici episodi di cultura, ma in vere e proprie esperienze – dichiara il sindaco e assessore alla Cultura Enrico Piergallini, nel presentare il cartellone estivo –, affinché tali eventi possano resistere nella memoria dopo averli vissuti, di non consumarsi e scomparire confusi nel frastuono che siamo costretti a subire ogni giorno. Vi condurremo in molti luoghi della città, nelle piazze vicino al mare e nelle radure in campagna, accanto alle tracce visibili di una storia millenaria. Vi faremo conoscere i volontari e le associazioni che hanno organizzato questa estate insieme a noi, donando il loro tempo e i loro interessi, valori aggiunti che renderanno unica e irripetibile ogni occasione”.

Il vademecum ha una tiratura di 16 mila copie. E’ distribuito gratuitamente in tutte le strutture culturali grottammaresi (musei, biblioteca di spiaggia, punti informativi), ma può essere ritirato anche in municipio nella sede dell’assessorato alla Cultura.

La versione digitale è scaricabile dal sito del Comune di Grottammare.

