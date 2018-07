PORTO SAN GIORGIO – Gesto sconsiderato avvenuto nei giorni scorsi in autostrada.

Il 17 luglio un motociclista è stato sorpreso a transitare contromano sull’A14 all’altezza di Porto San Giorgio. Dopo le segnalazioni degli automobilisti, sono intervenuti gli agenti della Polizia Autostradale che sono riusciti a fermare, senza conseguenze, il centauro.

Ha percorso contromano in moto la carreggiata nord dell’A14 tra Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, sia nella parte scoperta sia nella galleria San Giorgio, poco oltre il casello di Fermo-Porto San Giorgio.

Il motociclista si è “giustificato” dicendo che aveva dimenticato lo zaino in una piazzola di sosta poco distante. Non basterà per evitare una sanzione nei suoi confronti.

La Polstrada, infatti, gli ha fatto di nuovo invertire la marcia per raggiungere regolarmente la prima piazzola di sosta, dove è scattata la sanzione della revoca della patente e del fermo del motociclo per il 53enne.

