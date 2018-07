Anche per quest’anno le adesioni sono state numerose e ogni partecipante, nel momento dell’iscrizione, ha ricevuto una canna da pesca e un cappellino in regalo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 15 luglio si è svolta la terza edizione dell’entusiasmante e coinvolgente gara di pesca per bambini “Lega all’amo” organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di San Benedetto del Tronto.



Anche per quest’anno le adesioni sono state numerose e ogni partecipante, nel momento dell’iscrizione, ha ricevuto una canna da pesca e un cappellino in regalo. L’evento si è svolto tra lo stupore e la gioia dei bambini che, con la loro spontaneità, hanno colorato di vivacità e allegria la giornata.



La manifestazione ha avuto luogo, come lo scorso anno, presso la banchina Malfizia del molo Nord di San Benedetto del Tronto e ha visto vincitrici per la categoria femminile al primo posto Candoli Aurora con 11 pesci pescati, al secondo posto Traini Noemi con 5 pesci e al terzo posto Vagnoni Sara con 2 pesci; per la categoria maschile i vincitori sono: al primo posto con ben 14 pesci pescati Pesaola Jacopo, a secondo posto Aleandri Simone con 5 pesci infine il terzo posto è stato premiato con tre pesci pescati Bovara Alessandro.

Tutti i concorrenti hanno ricevuto come medaglia di partecipazione una originalissima catenina con un ciondolo a forma di pesciolino, logo della Lega all’amo. I trofei, così anche i ciondoli, hanno avuto un design tutto nuovo: pesciolini in plexiglass colorati in base alla categoria.



Al termine della premiazione ci sono stati i festeggiamenti con una gustosissima merenda a base di maritozzi ripieni di cioccolata.



La gara, pianificata dal Team della pesca della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, si è svolta senza alcuna difficoltà grazie agli insegnamenti delle scorse edizioni e grazie alla stretta collaborazione degli organizzatori con il fine di promuovere un settore caratterizzante la città di San Benedetto del Tronto.



Si ringraziano gli sponsor: il panificio Ciarrocchi di San Benedetto del Tronto per aver fornito la merenda svolta dopo la gara, la Pepsico Marco Esposito Area Manager TT/OP PepsiCo Beverages Italia Srl Milano per aver offerto i cappellini e Lodge articoli pesca di San Benedetto del Tronto che ha provveduto agli strumenti necessari per la pesca. Inoltre la Lega Navale Italiana Sezione di San Benedetto del Tronto ha in programma per sabato 21 luglio una gara di pesca per natanti in memoria dei fratelli Alfonso e Paolo Sgattoni.

