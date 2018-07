Terzino ascolano classe 96 ex Teramo, Monticelli e Giulianova. La scorsa stagione ha militato nel Sant’Omero Palmense (poi retrocesso dopo il play out perso in casa col Tossicia in 1a Categoria Abruzzo) in Promozione Abruzzo Girone A

GROTTAMMARE – Dopo le conferme del tecnico Manoni, dei calciatori Beni, Di Antonio, Orsini, Vallorani, Traini, D’Angelo e Jallow e l’acquisto di Oresti il Grottammare calcio ufficializza un altro rinforzo: il difensore (terzino destro adattabile anche a sinistro) ascolano classe 96 Gianluca Mancini (omonimo ed anche stessa età del difensore centrale dell’Atalanta).

Mancini ha indossato le maglie di Teramo in Lega Pro e Monticelli e Giulianova in Serie D. Nella stagione 2016/17 ha giocato col Montorio 88 in Eccellenza Abruzzo mentre la scorsa stagione ha militato nel Sant’Omero Palmense (poi retrocesso dopo il play out perso in casa col Tossicia in 1a Categoria Abruzzo) in Promozione Abruzzo Girone A.

INFO ECCELLENZA MARCHE: Scadrà il prossimo 24 luglio l’iscrizione al massimo campionato regionale d’Eccellenza.

La stagione 2018/2019 partirà domenica 2 settembre 2018 con le prime gare della Coppa Italia d’Eccellenza Marche, mentre il campionato inizierà la domenica successiva 9 settembre.

Importante, nella costruzione degli organici, soprattutto per le squadre che aspirano alla vittoria finale è la scelta degli under. Sono stati fissati gli obblighi di impiego dei cosiddetti “fuoriquota” nelle diverse categorie. Per quanto riguarda i campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione, le squadre partecipanti dovranno schierare minimo un giovane nato nel 1999 ed uno nato nel 2000.

ECCELLENZA MARCHE 2018-2019 che sarà a 18 squadre come nel 2014

ATLETICO ALMA

ATLETICO GALLO COLBORDOLO

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE

CAMERANO

FABRIANO CERRETO (Retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunto 17°; ha fatto domanda di ripescaggio in Serie D così come la Jesina)

FORSEMPRONESE

GROTTAMMARE. Allenatore: Manolo Manoni (Confermato).

JESINA (Retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dopo essere giunta 15a ed aver successivamente perso spareggio play out contro la Virtus San Nicolò) se non sarà ripescata in Serie D per la quale ha fatto domanda, così come il Fabriano Cerreto (che però ha molte meno chance rispetto alla Jesina di essere ripescato). Per la squadra leoncella manca ormai solo l’ufficialità di essere ripescata in D e così sarà il SASSAFERRATO GENGA a prendere il suo posto venendo a sua volta ripescato in Eccellenza (dove approderebbe per la 1a volta nella sua storia).

MARINA

MONTEFANO (Promosso in Eccellenza avendo vinto contro il Sassoferrato Genga Play Off Intergirone di Promozione Marche)

MONTICELLI (Retrocesso in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunto 16°). Allenatore: Luigi Zaini (Nuovo).

PERGOLESE

PORTO D’ASCOLI. Allenatore: Sante Alfonsi (Confermato).

PORTORECANATI (Promosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A)

SAN MARCO LORESE (Promosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B)

TOLENTINO

URBANIA

Queste le 18 (le ultime 4 stagioni l’Eccellenza Marche era stata composta da 16 formazioni) squadre che ad oggi dovrebbero comporre il prossimo massimo Campionato Regionale marchigiano salvo ripescaggi o colpi di scena.

In neretto le squadre nuove rispetto alla stagione 2017/18 da poco conclusa.

