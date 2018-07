GIULIANOVA – Nella mattinata del 18 luglio l’esecuzione della misura del divieto di soggiorno per una donna di Giulianova, emessa dal G.I.P a seguito di attività per spaccio di droga, ha poi portato all’arresto di due coniugi dimoranti di fronte alla giuliese, trovati in possesso di 310 grammi di eroina.

La donna era stata indagata da personale del Distaccamento di Polizia Stradale a seguito di controlli ad alcuni conducenti sorpresi alla guida dei propri veicoli sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e che avevano confermato nella donna il punto abitudinario di rifornimento. Di qui la misura interdittiva indicata in premessa.

L’atteggiamento sospetto di due coniugi sessantacinquenni, dimoranti a Giulianova in un appartamento prospiciente quello della donna ha insospettito stamani i poliziotti che, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nascosti nel sottotetto, all’interno di un barattolo in vetro, l’eroina.

E’ finita così con l’arresto della coppia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

