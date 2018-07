SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da mercoledì 18 luglio, il cuore del quartiere ragnola si anima di sport e musica. Accanto alla Ragnoliade, tradizionale manifestazione sportiva che coinvolge bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, la festa si arricchisce di intrattenimento musicale per grandi e piccini.

Si inizia alle 19 con il djset “fatti un giro” di Alessandro Biocca, seguito dall’esibizione degli “Utah”, band dallo stampo indie-rock/alternative con Jacopo Spinozzi – voce, Marco Popazzi – chitarra, Andrea Brutti – basso e Samuele Spadoni – drums.

Giovedì 19 luglio dalle 22 The Mistifs abbraccerà la retrospettiva culturale dagli anni 70 ai 2000. La band, che propone i migliori successi nel campo dei cartoni animati, nasce nel settembre del 2014 per festeggiare i 20 anni dell’associazione culturale Dimensione Fumetto fondata nel 1994. Il folto gruppo vede alla voce Arianna Marconi e Stefano Albanesi, Andrea Gagliardi e Andrea Giardina alla chitarra, Alfredo Gagliardi alle tastiere, Giorgia Natalini al basso e Pierpaolo Sita alla batteria.

Venerdì 20 luglio dalle 22 la rassegna musicale si chiude con il gruppo folk Sambené, già premio nazionale ANPI “Renato Benedetto Fabrizi”. Il gruppo è frutto della direzione artistica di Lucia Brandoni, con Veronica Vivani (voce e tamburello), Roberta Sforza ( voce e cori ), Marco Sonaglia (voce, chitarra acustica e banjo), Emanuele Storti (fisarmonica), Michele Castelli (basso). Ne esce un ensemble ricco, nonostante l’uso di due soli strumenti (chitarra e fisarmonica) e dei tamburelli affidati alle due cantanti.

Accanto all’intrattenimento musicale, nella piazza sacra famiglia vive anche l’arte conviviale, con i truck food della tradizione culinaria marchigiana ed abruzzese. Saranno presenti Pancè con panino con pancetta, hamburger, Pizzeria Mimì&Cocò con la pizza, La Pecora Pazza con arrosticini e salsicce e la Gelateria Dal Gelataio con gelato artigianale in carretto old style. Beerkiosk a cura di Asd Amici della Ragnoliade. La festa è organizzata in collaborazione con Seventeen eventi e si avvale del sostegno del Radio Club Piceno come safety partner.

Parallelamente nei campi sportivi adiacenti, proseguiranno le finali sportive di calcio e pallavolo per gli atleti partecipanti alla Ragnoliade.

