L’automazione pneumatica come tesina d’esame

Ottima presentazione in sede di colloquio finale per l’esame di Stato della classe 5^ IPAI da parte dell’allievo Ivano Ottaviani che ha progettato e realizzato un sistema di automazione pneumatica, gestito da PLC. Lo studente, residente a Norcia, frequenta l’IPSIA “Guastaferro” dal 2013 ed è stato in questi anni ospite del Convitto annesso all’Istituto.

Supportato dagli insegnanti Giorgio Anelli (per la pneumatica) e Franco Acciarri (per l’automazione a logica programmabile), l’allievo ha realizzato, in maniera autonoma, un prototipo reale di un impianto di smistamento pezzi industriali su 3 nastri trasportatori azionati da altrettanti motori, che partono in successione temporizzata; il passaggio dei pezzi da un nastro all’altro avviene tramite cilindri azionati pneumaticamente da elettrovalvole. Nel nastro n.2 è presente anche una stazione di pressatura automatica del pezzo, sempre tramite pistone pneumatico ed elettrovalvola. L’applicazione ha visto l’utilizzo di componenti industriali pneumatici, elettrovalvole, P.L.C. (controllore a logica programmabile) e un compressore che forniva l’aria alla pressione necessaria per il funzionamento del sistema. Lo stesso compressore è stato realizzato dagli allievi del settore Meccanico dell’Istituto.

A parte il notevole impatto visivo del prototipo prodotto da Ivano Ottaviani, lo studente norcino ha potuto dimostrare di aver maturato ottime competenze tecnico-professionali che potrà sicuramente spendere agevolmente nel mondo del lavoro, viste le continue richieste che pervengono all’Istituto per diplomati nei settori elettrico-elettronico e meccanico.

L’IOT e gli elettronici dell’IPSIA al Maker Faire Rome 2018

Tra i diversi lavori realizzati dagli allievi della classe V IPAI dell’IPSIA “Antonio Guastaferro” di S. Benedetto del Tronto nell’ambito del progetto “Ipsia PLC e Arduino Lab”, il “Data Logger Barometrico” è stato selezionato grazie all’elevato grado di tecnicismo e alla sua originalità, dalla Commissione del Maker Faire, il più grande evento dell’innovazione europeo, nell’ambito della 6a Esposizione Fieristica di Roma, sezione scuole, che si terrà dal 12 al 14 ottobre 2018. Euforia e contentezza per la notizia da parte degli allievi che lo hanno ideato e realizzato.

Il progetto d’Istituto: “Ipsia PLC e Arduino Lab”, curato dal prof. Franco Tufoni, attraverso un’azione didattica cerca di favorire l’interazione tra le nuove tecnologie della comunicazione e l’apprendimento. L’elaborato realizzato, con impegno e dedizione fuori dall’attività didattica dagli allievi Emanuele Sardi, Massimo Evangelisti e Omar Lallouhmi, ha permesso loro di acquisire competenze e abilità che saranno sicuramente utili nel mondo del lavoro. All’esame di Stato hanno illustrato alla Commissione in forma multimediale il loro lavoro, inserito in un portale Web dedicato (www.ipsiaplcarduinolab.altervista.org).

Il Data Logger Barometrico, un’applicazione IOT (Internet of Things), concepito dagli studenti, permette di monitorare la pressione atmosferica, la temperatura e l’umidità all’interno di un locale. Il controllo può essere realizzato da PC o da cellulare (in questo caso attraverso una apposita APP). Un bel lavoro che qualifica certamente l’IPSIA “Antonio Guastaferro” apprezzato prima dalla Commissione d’esame e poi da quella del Maker Faire di Rome 2018 per tecnica e creatività.

