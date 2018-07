Forze dell’Ordine, 118 e Vigili del Fuoco sul posto. Per fortuna un falso allarme lanciato da qualche passante che aveva notato l’individuo steso a terra e si era preoccupato

GROTTAMMARE – Momenti di tensione nel tardo pomeriggio del 17 luglio.

Alcuni passanti hanno allertato Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e 118: “C’è il cadavere di un uomo di colore sotto il ponte del Tesino”.

I ‘soccorsi’ sono scattati immediati, tanta era la preoccupazione dopo una segnalazione del genere. Nel frattempo si era radunata una piccola folla di curiosi, in attesa di capire cosa fosse successo alla persona. Sul luogo è giunta una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza insieme ai Vigili del Fuoco.

Invece, per fortuna, l’uomo stava semplicemente riposando, e dormendo, in un luogo appartato come appurato dai carabinieri, pompieri e sanitari.

Tutto è bene quel che finisce bene, almeno questa volta.

