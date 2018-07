Un appuntamento, in Piazza Sacconi, diventato un evento atteso anche dalla cittadinanza che, unendosi all’emozione ed all’orgoglio delle famiglie e degli studenti

SAN BENEDETTO DLE TRONTO – Tornano le “Lauree in Piazza” a San Benedetto del Tronto, mercoledì 18 luglio a partire dalle 18:30.

Un appuntamento, in Piazza Sacconi, diventato un evento atteso anche dalla cittadinanza che, unendosi all’emozione ed all’orgoglio delle famiglie e degli studenti, partecipa attivamente alla gioia ed alla festa che circonda i giovani laureati dell’ Università Politecnica delle Marche.

Quest’anno i neodottori delle lauree triennali di Economia Aziendale della Facoltà di Economia “G. Fuà” sono 39: Simona Aureli, Federico Belardinelli, Valeria Bernabei, Laura Brandimarte, Nicolò Cantalamessa, Roberto Cappelletti, Irene Capriotti, Daniele Capuani, Fabio Carassai, Andrea Ciabattoni, Mattia Cicconi, Samantha Coccia, Ludovica D’Egidio, Veronica Di Biagio Eugenia Di Gateano, Daniela Ettorre, Vittoria Falaschetti, Teresa Ferrara, Davide Giobbi, Ariola Gjinova, Sokol Gojka, Emanuela Mercuri, Maria Elisa Mercuri, Rita Nespeca, Francesco Petitta, Alessia Piccinno, Sara Piergallini, Valeria Poli, Ciro Profeta, Andrea Pugliese, Yuri Rossi, Cesare Spinucci, Massimo Straccia, Francesco Tassi, Marco Tedeschi, Alessandro Toni, Giorgia Troiani, Valentina Vannicola, Francesco Ventura.

Programma:

18.30 Convocazione dei neodottori in Piazza Sacconi.

Le corone di alloro saranno distribuite gratuitamente prima della cerimonia

19.00 Benvenuto del Rettore Sauro Longhi

Saluto del Sindaco Pasqualino Piunti

Intervento del Presidente del Consiglio Studentesco Leonardo Archini

19.30 Consegna delle Pergamene e Proclamazione dei laureati

“La Laurea è un evento speciale, il primo importante traguardo della vostra vita dopo un percorso costruito con impegno e determinazione – afferma il Rettore Sauro Longhi . Voi siete il futuro e oggi in Piazza l’Università e la cittadinanza sono con voi per condividere questo traguardo anche perché sareto voi i protagonisti del domani, voi costruirete benessere e pace per il futuro di tutti.”

“La cerimonia è il compendio di un percorso formativo di altissima qualità per tanti ragazzi e il fatto che esso si sia svolto nella nostra città ci riempie di orgoglio – dice il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti – la presenza, oramai consolidata, nella nostra Città della Politecnica delle Marche è un importante valore aggiunto alla reputazione di cui essa gode a livello regionale e nazionale. Voglio immaginare – conclude Piunti – che un domani questi giovani, inseriti nella società e professionalmente affermati, possano ricordare con piacere gli anni di studio qui trascorsi e diventare ambasciatori delle nostre peculiarità in Italia e nel mondo”.

Nella sede della Facoltà di Economia dell’Univpm di San Benedetto del Tronto sono attivi il Corso di Laurea triennale di Economia Aziendale e il Corso di Laurea magistrale di Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari. Il Corso di laurea in Economia Aziendale è un corso internazionale con rilascio del doppio titolo e risponde alle esigenze professionali e lavorative del territorio di riferimento. Soprattutto nel terzo anno si approfondiscono materie per profili professionali nella Gestione d’Impresa, Economia del Territorio e del Turismo. Mentre la Laurea Magistrale di Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari si propone di dare risposte alle nuove e più articolate esigenze del sistema di welfare del nostro paese. I laureati potranno svolgere funzioni manageriali nell’ambito dei Servizi Sociali e Socio-sanitari, delle Aziende Sanitarie e della Pubblica Amministrazione.

