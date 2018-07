L’uomo, 46enne del posto, non si era mai rassegnato alla fine del matrimonio avvenuta nel 2006 con la separazione e aveva iniziato a tampinare e minacciare la donna anche in presenza dei figli minori. In casa gli sono state sequestrate anche armi

MARTINSICURO – Atti persecutori nei confronti della ex moglie, operaio di 56 anni finisce a Castrogno. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Martinsicuro, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dal tribunale di Teramo. Il 56enne non si era mai rassegnato alla fine della storia con la ex moglie, dalla quale si era separato nel 2006, e aveva iniziato a perseguitarla e a minacciarla anche in presenza dei figli minorenni. La donna, quindi, temendo per la sua incolumità e per quella dei figli, era andata a vivere altrove, presentando denuncia ai carabinieri. I militari avevano avviato un’indagine e nell’abitazione dell’operaio, erano state rinvenute e sequestrate anche diverse armi (una roncola, una pistola ad aria compressa, un taglierino e un’ascia) che spesso venivano usate proprio per minacciare la vittima. Dopo le formalità di rito, il 56enne è stato quindi trasferito nel carcere teramano di Castrogno.

