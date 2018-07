GROTTAMMARE – La consigliera Alessandra Manigrasso, membro della Consulta delle disabilita’ di Grottammare, ha provveduto ad informare i consiglieri regionali riguardo ad una questione che interessa la nostra provincia, nello specifico, i disabili aderenti al progetto Vita Indipendente.

“Vita Indipendente – afferma la consigliera 5 Stelle – è un progetto in concorso tra Regione e Ministero, che vede San Benedetto come Comune capofila. I reiterati ritardi nei versamenti dei fondi ha messo in difficoltà le undici persone aderenti al progetto. “Vita Indipendente”, infatti, permette di pagare un’assistenza domiciliare finalizzata a rendere la vita più agevole alle persone affette da disabilità molto gravi. Dover anticipare denaro in attesa dello sblocco dei fondi, vuol dire esporsi economicamente e, quindi, costringere molte persone a dei sacrifici eccessivi”.

Disapprovazione anche da parte di Cesare Balestra, coordinatore della Consulta per i Disabili di Grottammare: “Protestiamo in quanto il comune di San Benedetto Del Tronto ha bloccato nelle sue casse i fondi ministeriali destinati al progetto “Vita indipendente”. E’ un’anomalia e un abuso che danneggia molte persone in difficoltà, siamo arrivati agli sgoccioli. Questi fondi sono necessari per lo svolgimento della nostra vita quotidiana, non riusciamo più’ a pagare i nostri assistenti personali. Chiediamo quinsi che al più presto la Ragioneria del Comune di San Benedetto faccia fronte a questo nostro diritto, senza se e senza ma”.

