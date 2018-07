GROTTAMMARE – Sono stati ufficializzati i presidenti delle cinque commissioni consiliari. Le elezioni si sono svolte nel corso della seduta di ieri pomeriggio, 16 luglio, che, secondo legge, doveva svolgersi entro un mese dalla convalida degli eletti avvenuta il 25 giugno.

Il primo impegno all’ordine del giorno è stato l’elezione del presidente della Commissione consiliare permanente “Affari generali e istituzionali”, che ha compiti di garanzia e di controllo. L’elezione del presidente di questa commissione spetta ai gruppi di minoranza, che hanno proposto ed eletto all’unanimità la consigliera Alessandra Manigrasso, del gruppo M5Stelle.

La seduta consiliare è proseguita con l’elezione di presidente delle altre 4 commissioni consiliari consultive. I risultati sono i seguenti:

-per la 1^ Commissione consiliare consultiva per le Risorse economiche e macchina comunale (Bilancio,

Finanze, Tributi, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale), Luigi Travaglini del gruppo Solidarietà e

Partecipazione;

-per la 2^ Commissione consiliare consultiva per le Politiche del territorio (Urbanistica, Ambiente, Lavori

Pubblici, Viabilità, Servizi ecologici e di manutenzione), Stefania Fares del gruppo Solidarietà e

Partecipazione;

-per la 3^ Commissione consiliare consultiva per le Attività produttive e politiche per il lavoro (Commercio, Turismo, Attività produttive, Lavoro, Formazione professionale, Politiche Comunitarie), Flavio Vespasiani del gruppo Città in movimento;

-per la 4^ Commissione consiliare consultiva per le Politiche sociali e culturali (Pubblica Istruzione, Servizi alla persona, immigrazione, Cultura, Sport, Partecipazione, Solidarietà internazionale e cooperazione decentrata, Pari opportunità, Servizi sanitari)”, Cristina Baldoni del gruppo Città in movimento.

La composizione della singole commissioni verrà resa nota dopo che i capigruppo consiliari avranno comunicato le rispettive proposte al presidente del consiglio comunale Stefano Troli.

Lo svolgimento della seduta è visibile nell’archivio della pagina “Comune di Grottammare” di YouTube.

