In seguito i rossoblu dovrebbero affrontare anche il Benevento. La Samb infatti sta programmando la sfida con la compagine di Bucchi per il prossimo 27 luglio sempre in Umbria

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I rossoblu di Giuseppe Magi sono partiti domenica mattina e sono già al lavoro nel ritiro di Roccaporena.

In queste ore la società ha anche fissato ufficialmente la prima amichevole che si terrà il 22 luglio alle 17 e 30 proprio a Roccaporena contro il Cascia. In seguito i rossoblu dovrebbero affrontare anche il Benevento. La Samb infatti sta programmando la sfida con la compagine di Bucchi per il prossimo 27 luglio sempre in Umbria.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 133 volte, 133 oggi)