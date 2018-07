Sono stati organizzati giochi gratuiti per bambini che si svolgeranno presso i giardini della fortezza dalle ore 21 alle 24. Le finalità dell’iniziativa sono quelle di promuovere il gioco libero

ACQUAVIVA PICENA – Secondo appuntamento estivo dell’iniziativa “Cresco giocando” nato dalla collaborazione tra amministrazione comunale di Acquaviva Picena e ASD/APS Centro Iniziative Giovani.

Per mercoledì 18 luglio, infatti, sono stati organizzati giochi gratuiti per bambini che si svolgeranno presso i giardini della fortezza dalle ore 21 alle 24.

Le finalità dell’iniziativa sono quelle di promuovere il gioco libero e non codificato per bambini e ragazzi e far praticare loro attività fisica

