GROTTAMMARE – Tutto come previsto.

Dalla tarda serata del 16 luglio è arrivata la precipitazione annunciata dalla Protezione Civile regionale con allerta ‘gialla’ inerente a criticità temporali. Alcune strade invase dall’acqua. In giro Forze dell’Ordine e Protezione Civile a monitorare la situazione.

Sottopasso di via Monfalcone a San Benedetto, chiuso per allagamento. 16 luglio 2018

Tenuti sotto osservazione, in particolare, i sottopassi. Chiusi quello di via Monfalcone e Virgilio, aperto al momento quello di via Voltattorni anche se dal filmato a nostra disposizione è visibile l’allagamento all’interno: le auto per adesso transitano ma creano piccole “onde”. Disagi segnalati anche sul lungomare e al centro di San Benedetto.

Maltempo a San Benedetto, sottopasso di via Voltattorni. 16 luglio 2018

Maltempo a Grottammare, situazione in piazza Carducci poco dopo le 23. 16 luglio 2018

Costa ed entroterra colpite dal maltempo. Lampi, pioggia, tuoni e vento sia in Riviera che nell’Ascolano. Anche nella giornata del 17 luglio è prevista pioggia.

GRANDINE NEL NORD DELLE MARCHE Una violenta grandinata, durata circa 30 minuti stasera a Pesaro, ha causato ingenti danni ad auto, tetti di case e fabbriche. I chicchi di ghiaccio, grandi come noci hanno rotto qualche lunotto posteriore di auto , abbozzato i tetti delle vetture, aperto le coperture dei capannoni. Una ventina le richieste di intervento ai vigili del fuoco e tante le richieste di soccorso. In città c’è stata anche una serie di black out.

